Wir bauen eine Kräuterschnecke

Am Samstag lädt der NABU Familien zu einem Naturschutzeinsatz der ganz besonderen Art ein: Viele helfende Hände bauen eine Kräuterschnecke, um Schmetterlingen ein vielfältiges und schmackhaftes Nahrungsangebot zu machen. Mit den richtigen Pflanzen versehen, ist so eine Schnecke ein wahres Paradies für die bunten Tagfalter und bietet an warmen Sommertagen ein wunderschönes Schauspiel.

Bitte per E-Mail anmelden.