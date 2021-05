Entdecker:innen ab 10 Jahren und ihre Familien finden heraus, welche Schätze die Natur bereithält. Im internationalen Garten in Walle lernen sie essbare Pflanzen und deren Heilwirkung kennen. Am Ende des Workshops stellen sie etwas aus den gesammelten Kräutern her.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.