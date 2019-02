Kraft durch Yoga

Foto: Vinya Loft Yoga 4 Teens, Vinya Loft

Yoga bietet die Möglichkeit durch Körperübungen , Atmung und Entspannungstechniken den Körper stärker wahrzunehmen. Das hilft besser auf die innere Stimme hören zu können und für sich zu entscheiden, was gerade passt und was nicht, ganz nach dem eigenen Bauchgefühl.

In diesem Kurs "Yoga4Teens" werden die Teilnehmer ab 10 Jahren manchmal mit cooler Musik oder auch ganz still und leise, an viele, tolle Yoga-Posen herangeführt. Die Muskeln werden aufgebaut und gedehnt. Auch Atem- und Entspannungsübungen kommen nicht zu kurz, um mehr Ruhe und Konzentration in Angst- und Prüfungssituationen zu haben. Auch dem Schulstreß kann durch Yoga "Lebewohl" gesagt werden.

Ein Probetraining ist jederzeit möglich und kostet 8 Euro die Stunde. Die Teilnahme an dem Kurs beträgt 38 Euro im Monat. Eine Anmeldung ist unter 0421-22293144 erforderlich.