Kralle & Co. - Agentur der fiesen Viecher

Autorin Anna Lott kommt ins Dorf der Tiere und liest aus ihrem neuen Kinderroman vor.

Darin geht es um fünf Tiere, die aus einem Tierheim ausbüxen und eine Menge Geld verdienen, indem sie Kids die Lust auf ein Haustier gewaltig vermiesen. Dafür geben sie alles, um nicht gemocht zu werden: Kratzen, Bellen, Stinken und noch viel mehr haben sie im Programm. Kein Kind weiß, dass es diese Agentur gibt, unter Eltern dagegen ist sie ein Geheimtipp. Doch dann trifft Kralle auf den 9-jährigen Louis, das frechste und unerschrockenste Kind, das Kralle je erlebt hat. Und so sehr er sich auch anstrengt, wird ihm schnell klar: Er mag Louis. Und genau das sollte doch nicht passieren …

Das Buch für Kinder ab 8 Jahren zeigt in amüsanter Weise, dass Kinder und Haustiere durchaus ein wundervolles Gespann sein können - wenn das Haustier als das akzeptiert wird, was es ist. Ein Lebewesen, das Familienmitglied sein möchte, aber auch Ansprüche hat. So, wie auch die echten Tiere, die im Tierheim auf ein neues Zuhause warten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Anmeldung gebeten.