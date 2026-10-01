Krank im Beruf. Was dann?

Die Berufsberatung lädt alle zum Online-Workshop ein, die sich aus gesundheitlichen Gründen eine berufliche Veränderung wünschen. Vorgestellt werden Unterstützungsmöglichkeiten bei der beruflichen Neuorientierung für Beschäftigte. Es gibt Tipps, was zu beachten ist und Infos über weiterführenden Hilfen.

Körperliche und psychische Möglichkeiten eines Menschen müssen zu den Anforderungen im Job passen. Doch im Laufe der Jahre ändern sich berufliche Anforderungen. Auch der Mensch verändert sich und damit das Profil als Arbeitnehmer. Früher als normal empfundene Situationen werden zum Beispiel mit zunehmendem Alter manchmal zu Belastungen.

Wer sich fragt, ob der aktuelle Job noch der richtige ist oder ob das eigene Berufsleben in Zukunft lieber anders aussehen sollte, findet in der Veranstaltung erste Hinweise zum weiteren Vorgehen. Für individuelle Fragen und Anliegen kann ein persönliches Beratungsgespräch vereinbart werden.

Der kostenfreie Workshop wird online per Skype durchgeführt, die Anmeldungen erfolgt per Mail, anschließend senden sie Berater:innen der Arbeitsagentur die Zugangsdaten.