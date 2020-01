Wie meldet man sich korrekt krank? Unter welchen Voraussetzungen zahlt der Arbeitgeber das Gehalt trotz Krankheit weiter und in welcher Höhe? Was muss der Arbeitgeber tun, um Krankheitsfälle vorzubeugen? Kann einen der Chef wegen Krankheit kündigen – und was ist ein BEM-Gespräch? Dieser Vortrag informiert rund um den Krankheitsfall.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung erwünscht unter 0471-922350 oder per Mail an va-bhv@arbeitnehmerkammer.de.