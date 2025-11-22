Kreativ und frei

× Erweitern © Kreativatelier Renate Bühn Kreativkurs, Renate Bühn

An diesem Kreativtag können Mädchen* zwischen 8 und 18 Jahren mit unterschiedlichen Techniken und Herangehensweisen der Acrylmalerei Tiere, Blumen, einen Gegenstand oder eine Landschaft auf einer Leinwand zum Leben erwecken.

Inspiration bieten dabei viele Fotos von Künstler:innen, aus denen die Mädchen wählen und mit ihren eigenen Motiven und Ideen mixen können. Die Mädchen werden dabei von der Künstlerin und Pädagogin Renate Bühn individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Die Teilnahme kostet 38 Euro inklusive Farben und Leinwand - nach Anmeldung per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.