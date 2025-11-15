× Erweitern © Kreativatelier Renate Bühn Kreativ und frei für Mütter und Töchter

An diesem Kreativtag können Mütter, Tanten, Omas mit ihren Töchtern, Nichten oder Enkelinnen ab 8 Jahren einen gemeinsamen Kreativtag verbringen.

Im Kurs werden unterschiedliche Techniken und Herangehensweisen der Acrylmalerei vermittelt. Blumen, Früchte, Tiere, ein Lieblingsgegenstand oder eine Landschaft können auf einer Leinwand zum Leben erweckt werden. Dafür können die Teilnehmenden gerne ein Foto von ihrem Lieblingsmotiv mitbringen.

Inspiration bieten auch viele Fotos von Künstler:innen, aus denen die Kursteilnehmerinnen wählen und mit ihren Motiven und Ideen mixen können.

Die Teilnehmerinnen werden dabei von der Künstlerin und Pädagogin Renate Bühn individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Der Kreativtag kostet 38 Euro pro Person inklusive Farben und Leinwand – nach Anmeldung per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.