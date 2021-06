Kreative Kurzfilme erstellen

In der Ferienwoche lernen Nachwuchsfilmer:innen zwischen 12 und 16 Jahren die Grundlagen des Filmens. Ihnen wird der Umgang mit professionellem Equipment wie Kameras, Licht- und Blitzanlage sowie digitale Bildbearbeitungssoftware vermittelt. Sie erfahren außerdem, was hinter den Prinzipien von Handyfiltern und Bildmanipulation steckt. Am Ende des Kurses haben die Teilnehmenden ihren eigenen Kurzfilm im Kasten.

Der Kurs findet täglich vom 23. bis zum 27. August statt und kostet 20 Euro inklusive Snacks nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.