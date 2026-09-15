Kreative Laubenzeit

Passend zur Jahreszeit erwartet Entdecker:innen ab 7 Jahren eine abwechslungsreiche Herbstwoche voller Natur, Kreativität und Spaß! Gemeinsam wird die Gruppe den Herbst entdecken, mit Naturmaterial basteln, Tieren beim Überwintern helfen und gruselig-schöne Kürbisse schnitzen.

Das Ferienprogramm findet täglich vom 19. bis zum 21. Oktober statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung erfolgt über den Martinsclub Bremen e.V. per Telefon oder E-Mail.