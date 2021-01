Kreative Pause für Zuhause

© Junge Oper am Rhein Junge Oper am Rhein

Die Junge Oper am Rhein bringt für 20 Minuten per Live-Stream eine willkommene Abwechslung in den Familienalltag. Ein:e Tänzer:in, ein:e Sänger:in und ein:e Orchestermusiker:in nimmt alle ab 6 Jahren auf eine Entdeckungsreise in die Welt des kleinen Tons. Stetig wird der Ton größer und kleiner, lauter und leiser. Sie verfolgen ihn erst mit den Fingern, dann mit den Händen und schließlich mit den Armen. So kommt wieder Bewegung ins heimische Wohnzimmer und Kinderzimmer. Das Angebot der Jungen Oper am Rhein ist kostenlos. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein digitales Endgerät mit einer Internetverbindung.

Bei Interesse bitte unter jungeoper@operamrhein.de anmelden. Der Zugangslink wird nach Anmeldung zugeschickt.