Teilnehmer:innen ab 11 Jahren arbeiten vormittags an bestimmten Themen, wie zum Beispiel Porträts, figürliches Zeichnen oder Malen mit Aquarellfarben. Am Nachmittag setzen sie ihre eigenen Ideen frei um. Bitte eigenes Materialien wie Bunt- und Bleistifte, einen Radiergummi, Aquarellpinsel in verschiedenen Größen (klein, mittel, groß) und Aquarellfarben (Aquarellkasten) mitbringen.

Der Kurs findet täglich vom 23. bis zum 27. August statt und kostet 99 nach Anmeldung per Telefon oder online.