Kreatives Kindertanzen

Durch Musik, Geschichten und Spiel werden Impulse gegeben, welche die Fantasie und Kreativität der Kinder anregen, sie in Bewegung bringen und sie in ihrem Körperbewusstsein stärken. Das Bewusstsein, sich in und mit einer Gruppe zu bewegen, wird durch erste kleinere Bewegungsabfolgen entdeckt.

Der Kurs richtet sich an 3- bis 6-Jährge und findet immer montags statt. Der Einstieg ist fortlaufend möglich. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Monat (bei Finanziellen Schwierigkeiten individuelle Absprache möglich). Es wird eine kostenlose Probestunde angeboten. Interessierte melden sich bitte per E-Mail an.