Kreatives Tanzyoga

In diesem Kurs liegt der Fokus auf der freien Entfaltung der Kinder. Es wird ihnen ein Rahmen gegeben, in dem sie sich ausleben, selbst entdecken und kreativ werden können. Mit Hilfe verschiedener Übungen, Spiele und begleitender Musik lernen die Kinder ihren tänzerischen Ausdruck zu entwickeln. Fester Bestandteil des Kurses ist zudem das Kraft schöpfen und zur Ruhe kommen durch Yogaübungen. Der Kurs richtet sich an 3- bis 6-jährige, wenn sich das Angebot für das Kind aber passend anfühlt und es etwas jünger oder älter ist, ist dieses ebenfalls willkommen.

Das Training findet immer montags statt. Der Einstieg ist fortlaufend möglich. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Monat (bei Finanziellen Schwierigkeiten individuelle Absprache möglich). Es wird eine kostenlose Probestunde angeboten. Interessierte melden sich bitte per E-Mail an.