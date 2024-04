Kreativwerkstatt Mosaik

× Erweitern © Mosaikschule Bremen Mosaikschule Bremen

In der wöchentlich stattfindenden Kreativwerkstatt können Kinder ab 5 Jahren jederzeit ein- oder aussteigen. An den regelmäßigen Terminen werden sie mit dem Umgang mit den Werkzeugen vertraut gemacht, lernen verschiedene Legetechniken kennen und arbeiten jede Woche entschleunigt an ihren Projekten weiter.

Kosten: pro Kind pro Nachmittag 20 Euro + Material nach Verbrauch - inkl. Getränke und kleine Snacks

Bitte per E-Mail anmelden.