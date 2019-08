Bei der Kreativwoche werden Kinder ab 7 Jahren von Montag bis Donnerstag an jedem Tag anders künstlerisch kreativ: Sie malen an großen Formaten an der Malwand oder der Staffelei, experimentieren dabei mit verschiedenen Farben und Materialien. Filzen mit Schafwolle, Seife und Wasser, spielen und bekommen Geschichten vorgelesen.

Die Teilnahme an der Ferienbetreuungswoche kostet 24 Euro zuzüglich Materialkosten von 14 Euro. Bitte rechtzeitig telefonisch oder per E-Mail anmelden.