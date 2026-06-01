Kreativzeit im Bürgerpark

bis

Bürgerparkverein Bürgerpark 1, 28209 Bremen

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gestalten im Ferienprogramm fantasievolle Lachfalter, Blättertierchen und weitere bunte Kreaturen.

Für das Ferienprogramm bitte an wetterangepasste Kleidung, Tagesverpflegung (Getränk, Picknick), Mücken-/ Zeckenschutz und Sonnenschutz denken. 

Die Teilnahme kostet 10 Euro, die Anmeldung erfolgt bei Wiebke Seedorff per E-Mail.

Info

Bürgerparkverein Bürgerpark 1, 28209 Bremen
Dies & Das, Sommerferien, Workshops
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-07-15 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-07-15 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-07-15 09:00:00 Outlook iCalendar - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-07-15 09:00:00 ical
bis
Google Kalender - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-08-10 09:00:00 Google Yahoo Kalender - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-08-10 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-08-10 09:00:00 Outlook iCalendar - Kreativzeit im Bürgerpark - 2026-08-10 09:00:00 ical