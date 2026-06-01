Kreativzeit im Bürgerpark

× Erweitern © Bürgerparkverein Spürnasen, Tiere im Bürgerpark

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gestalten im Ferienprogramm fantasievolle Lachfalter, Blättertierchen und weitere bunte Kreaturen.

Für das Ferienprogramm bitte an wetterangepasste Kleidung, Tagesverpflegung (Getränk, Picknick), Mücken-/ Zeckenschutz und Sonnenschutz denken.

Die Teilnahme kostet 10 Euro, die Anmeldung erfolgt bei Wiebke Seedorff per E-Mail.