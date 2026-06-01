Kreativzeit im Bürgerpark
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Bürgerparkverein Bürgerpark 1, 28209 Bremen
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Spürnasen, Tiere im Bürgerpark
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gestalten im Ferienprogramm fantasievolle Lachfalter, Blättertierchen und weitere bunte Kreaturen.
Für das Ferienprogramm bitte an wetterangepasste Kleidung, Tagesverpflegung (Getränk, Picknick), Mücken-/ Zeckenschutz und Sonnenschutz denken.
Die Teilnahme kostet 10 Euro, die Anmeldung erfolgt bei Wiebke Seedorff per E-Mail.
Info
Bürgerparkverein Bürgerpark 1, 28209 Bremen
Dies & Das, Sommerferien, Workshops