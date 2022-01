× Erweitern © Frank Domahs Krims krams - Theater Monteure

Theatergänger:innen ab 2 Jahren erleben auf der Bühne ein Stück vom Theater Monteure. Es ist voller Wortspiele mit Gedichten von Kurt Schwitters, Hugo Ball, Hans Arp und Ernst Jandl, denen eigene Bedeutungen verliehen werden.

Wie die Ballerina auf einer Spieluhr beginnt Darstellerin Karoline von Lüdinghausen ihr Spiel. Und so wie sie sich dreht, so drehen sich mit ihr auch ihre Gedanken. Kreiselnd schrauben sich ihre Ideen, Fragen und Geschichten empor, sprudeln förmlich über. Sie verdreht sich die Worte im Mund, lässt Ideen hüpfen, Gedanken springen, Worte tönen und Silben tanzen. Begleitet wird sie musikalisch und performativ von Joachim von der Heiden. Und so wie sie ihre Geschichten formt, zeigt sie, dass unsere Welt formbar ist und eben nicht uniform sein muss.

Die Tickets kosten für Kinder 7 und Erwachsene 11 Euro.