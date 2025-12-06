Krippenspielprobe - erstes Treffen

Im Heiligabendgottesdienst der Hemelinger Kirche (24.12., 15:00) soll es wieder ein Krippenspiel mit Kindern ab 4 Jahren geben. Beim ersten Treffen wird über die Weihnachtsgeschichte gesprochen und die Rollen für das diesjährige Krippenspiel werden verteilt. Es gibt kurze und lange Texte und auch Rollen ohne Text. Weiterhin können die Kinder Kostüme anprobieren. Eltern dürfen dabei sein, wenn erwünscht.

Weitere Proben sind am Montag, 22.12. und Dienstag, 23.12. von je 10:30 bis 11:30 in der Hemelinger Kirche (Westerholzstr. 19). An Heiligabend treffen sich alle Beteiligten um 14:30 in der Kirche. Der Gottesdienst ist um ca. 16 Uhr zu Ende.