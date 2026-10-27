Es gibt Rollen ganz ohne, mit etwas und ganz viel Text. Zur Auswahl stehen Rollen wie Maria und Josef, die Hirten, die Engel sowie die Weisen aus der Ferne.

Beim ersten Treffen am 13.11. (16 bis 17 Uhr) werden die Rollen verteilt. Danach üben die Teilnehmenden jeweils von 16 bis 17:30 Uhr an folgenden Terminen:

Freitag, 27.11.

Mittwoch, 2.12.

Freitag, 11.12.

Freitag, 18.12.

Die Generalprobe findet am 23.12. von 10 bis 12:30 Uhr statt.

Am 24.12. um 14 Uhr wird das Krippenspiel in der Immanuel-Kapelle während des Familiengottesdienstes aufgeführt.

Anmeldungen für die Krippenspielproben nimmt Antje Mohme per E-Mail entgegen. Rückfragen sind unter 0151-55328051 möglich.