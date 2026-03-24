× Erweitern © Reinert Fotodesign Kristallmagie, Naur und Mensch, Oldenburg

Verborgener Zauber dunkler Turmaline: Auf eine besondere Entdeckungsreise geht es in diese Ausstellung über Kristalle, die Geschichten erzählen.

Wer bisher dachte, schwarze Turmaline seien schlicht und eintönig, wird hier überrascht. Unter der Lupe und durch die Kamera des Chemikers Dr. Paul Rustemeyer zeigen Schörl-Kristalle ihre verborgene Farbvielfalt – von schimmernden Dunkelblau- und Grüntönen bis hin zu funkelnden Lichtspielen, die alle Betrachter:innen in Staunen versetzen.

Über 400 Kristalle und rund 1.500 hinterleuchtete Dünnschliffe laden dazu ein, in mikroskopische Welten voller Detailreichtum einzutauchen. Ob für kleine Entdecker oder erwachsene Wissensdurstige – hier trifft Ästhetik auf Wissenschaft.

Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann bei Führungen, in Workshops für Kinder ab 7 Jahren oder beim Turmaline-Schleifen für Erwachsene aktiv werden.

Philosophieren mit Kristallen? Auch das geht – im Workshop speziell für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren!

Zu sehen bis zum 13. September, Di - Fr 9 - 17, Sa/So 10 - 18 Uhr.