× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch/Reinert Fotodesign Kristallmagie, LMNM Oldeburg

Im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung lassen sich Familien durch die Welt der funkelnden Kristalle und geheimnisvollen Turmaline führen.

Von außen betrachtet sind sie eher unscheinbar. Doch dünn geschliffen verzaubern schwarze Turmaline mit traumhaft schöner Vielfalt. Sie strahlen in glänzenden Farben und faszinierenden Formen. Ihre innere Struktur überliefert verborgene Ereignisse aus dem Wachstum der Kristalle.

Die Teilnahme an der Familienführung ist kostenfrei und ohne Anmeldung. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50, für Erwachsene 9 Euro.