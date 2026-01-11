Kristallwunder und Urzeitgeschichten

Bei einer Führung durch die Ausstellung beschäftigen sich Teilnehmende zwischen 10 und 14 Jahren mit der Entstehung von Mineralien und Fossilien und deren Merkmalen.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Kinder ab 7 Jahre 2 Euro und für Erwachsene 4 Euro zuzüglich Eintritt (unter 7 Jahre Eintritt frei, ab 7 Jahre 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.