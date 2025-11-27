Kroberto, ein komisches Huhn

× Erweitern © Eva Spilker Kroberto, Puppentheater Regenbogen

Das Puppentheater Regenbogen führt für Publikum ab 3 Jahren ein Stück über ein ganz und gar ungewöhnliches Küken auf:

Henne Gackita findet im Hühnerhof ein schönes großes Ei, sie brütet es aus und heraus schlüpft ein winziges Krokodil... Von nun an geht es rund im Hühnerhof. Kroberto ist anders, der will einfach nicht gackern, er frisst keine Körner – und überhaupt: der wächst und wächst. Die Henne muss mit ihm ausziehen. Eines Tages jedoch geht es um das Leben eines Kükens und jetzt kann Kroberto zeigen, was in ihm steckt!

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 5 Euro.