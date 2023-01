Wer hätte das gedacht?

Abenteuer sind meistens dann am tollsten, wenn Unvorhergesehenes passiert. Das soll in diesem Zeichen- und Erzählworkshop passieren, wenn die Teilnehmer:innen ab 11 Jahren zusammen losziehen, um das Unerwartete zu erleben. Experimentelles Zeichnen, ohne fixe Idee, sich überraschen lassen, was auf dem Papier entsteht und daraus kurze Comicgeschichten basteln.

Solidarisches Bezahlsystem nach eigener Einschätzung: 15 € / 20 € / 30 €, die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder online.