Geschichten bauen Welten

× Erweitern © KUBO es wird bunt, KUBO Kunstferien

Im Herbstferienprojekt entdecken Kinder ab 7 Jahren ihre Stadt mit den Augen von Geschichtenerzähler:innen und Erbauer:innen ganz neu.

Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch einen Teil Bremens betrachten sie die Orte aus neuen Perspektiven. Die Teilnehmenden üben sich im Zeichen und Erzählen und gestalten aus leicht zugänglichen, gefundenen und recycelten Materialien 3D-Miniaturwelten voller eigener Geschichten, Wesen und Straßen.

Der Workshop verbindet Vorstellungskraft mit Teilhabe und lädt junge Menschen dazu ein, ihre Umgebung als lebendigen Raum zu begreifen, den sie träumen und mitgestalten können. Die Kinder werden ermutigt, ihre Umgebung durch Geschichten wahrzunehmen, verborgene Bedeutungen zu entdecken und ihr eigenes Handlungspotenzial bei der Gestaltung der Stadt durch kreatives Denken zu erkennen.

Die Teilnahme an der Ferienwoche (12. bis 16.10. tgl.) kostet 5 bis 30 Euro nach Selbsteinschätzung, die Anmeldung erfolgt hier.