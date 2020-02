Schnee von gestern & Lack von morgen

© KUBO KUBO Graffiti

Im KUBO-Graffiti-Workshop werden Kids ab 12 Jahren von Montag bis Freitag im und am Schlachthof kreativ.

Die Teilnehmerïnnen fragen sich, was ihnen Angst und was ihnen Mut macht. Was möchten sie sich gerne mal trauen und was lieber nicht? Sie sprühen es raus und malen es an die Wand. Keine Panik, am Ende wird es bunt.

Mit Atemmasken ausgestattet üben sie den Umgang mit der Dose, und lernen, wie welche Caps eingesetzt werden und wie der Bildaufbau gelingt. Der künstlerische Part kommt dabei natürlich nicht zu kurz. Der Kurs ist perfekt für Anfänger*innen und Fortgeschrittene jeden Geschlechts.

Die Teilnahme kostet 85 Euro pro Woche - nach Anmeldung.