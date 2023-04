Mein Holzkunstwerk

× Erweitern © Eric Nennmann KUBO-Holzwerkstatt in der Kinderwildnis

In den kreativen Ferienwochen vom KUBO für Kids ab 6 Jahren wird von Montag bis Freitag gemalt, geschnitzt oder gesprayt.

In der Ferienwoche vom 7. bis 11.8. finden die Teilnehmenden ab 9 Jahren in der Kinderwildnis heraus, was alles aus einem Stück Lindenholz entstehen kann. Ob konkrete oder abstrakte Formen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Mit Beitel und Klüpfel können sich die Kids frei entfalten, sie lernen die Arbeitstechniken der Holzbildhauerei kennen und dürfen mit Säge, Feile, Schleifpapier und Farbe experimentieren.

Die Teilnahme von Mo bis Fr kostet 90 - 130 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt online oder per Mail.