× Erweitern © KUBO KUBO Kunstferien - Angeklebt und übermalt

In der ersten Ferienwoche mit dem Kultur- und Bildungsverein Ostertor verwandeln sich vom 7. bis 11. Oktober die Schulräume in Ateliers für verschiedene Techniken, Interessen und Altersgruppen. Was sie gemeinsam haben: Überall können Ferienkinder und Jugendliche ihre Kreativität entfalten, entspannt mit Gleichaltrigen neue Talente oder Hobbys entdecken, und in der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen. Dieses Programm steht zur Auswahl:

KLANGWELTEN AUS TON

Keramikwerkstatt, ab 7 Jahre

Die Teilnehmenden entdecken die Welt des Tons und finden heraus, wie Ton Töne erzeugen kann. Wie klingt eine Klangschale, eine Wasserflöte oder ein Windspiel aus Ton? Die Kinder entwickeln ihre eigene Klangkörper. Zum Schluss werden die fertigen Objekte bemalt und gebrannt.

ANGEKLEBT UND ÜBERMALT

Malerei und Collage, ab 7 Jahre

Im Workshop erschaffen die Mädchen und Jungen mit Techniken der Malerei und Collage Bilder und Welten. Mit viel Spaß und Raum zum Experimentieren entstehen dabei eigene künstlerische Bücher.

BLATT AUF BLATT

Aquarellmalerei und Druck, ab 8 Jahre

Hier können die Kids ihre Fantasie fliegen lassen. Sie lernen verschiedene Mal- und Drucktechniken und das Malen mit Aquarellfarben kennen. Am Ende entstehen herbstliche Motive aus verschiedenen Techniken.

FOTO ANALOG

Experimentelle Fotografie, ab 11 Jahre

Blende, Belichtungszeit, ISO Wert? Was ist das eigentlich? Mit analogen Kameras und schwarz-weiß Film erkunden die Teilnehmer:innen die Basics der Fotografie auf Fotosafari. Sie experimentieren in der Dunkelkammer und erproben den Prozess des analogen Entwickelns. Dazu besuchen sie das Team der kollektiven Dunkelkammer ISO 20.

Die Teilnahme an der kreativen Ferienbetreuung von Montag bis Freitag, täglich von 10 bis 15 Uhr, kostet 100 bis 150 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt telefonisch, über die Veranstaltungswebseite oder per Mail.

Die gemeinsame Ausstellung für Freund:innen und Familie findet am Ende der Woche, am Freitag um 14 Uhr, in den Schulräumen statt.