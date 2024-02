KUBO Kunstferien

× Erweitern © Ayumi Yoshikawa KUBO-Zeichenatelier

In der ersten Ferienwoche mit dem Kultur- und Bildungsverein Ostertor verwandeln sich vom 18. bis 22. März die Schulräume in Ateliers für verschiedene Techniken, Interessen und Altersgruppen. Was sie gemeinsam haben: Überall können Ferienkinder und Jugendliche ihre Kreativität entfalten, entspannt mit Gleichaltrigen neue Talente oder Hobbys entdecken, und in der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen. Dieses Programm steht zur Auswahl:

LEUCHTENDE TRAUMWELTEN

Installation und Malerei, ab 7 Jahre

Gemeinsam bereisen die Teilnehmenden Räume, Träume, Welten und vielleicht sogar den Weltraum. Mit fluoreszierenden Farben erschaffen sie ihre eigenen Traumwelten auf Papier und auf allem, was ihnen in die Hände kommt. Ob unter Wasser, im All oder tief im Dschungel - es wird abenteuerlich, fantasievoll und bunt!

AUF SPURENSUCHE

Malerei, ab 7 Jahre

Wie malt wohl eine Zahnbürste? Wie sehen die malerischen Spuren von einem Schneebesen, einem Fön oder einer Walnuss aus? Gemeinsam erforschen die Kids auf unterschiedlichste Arten, Wege der Malerei mit Pinsel, Spachtel und Schwämmen und erfinden und erkunden neue Wege. Da gibt es viel Platz für eigene Ideen und Vorhaben.

SCHRÄGE VÖGEL UND WILDE MÄUSE

Zeichnen, ab 8 Jahre

In diesem Kurs nähern sich die Teilnehmenden spielerisch verschiedenen Zeichentechniken an. Inspiration für die Motive liefert die vielseitige, erstaunliche (und lustige) Welt der Tiere. Welche Art von Füßen gibt es in der Tierwelt? Wie unterschiedlich können Schnäbel aussehen? Es entstehen freie Experimente, in denen Schraffuren, Mischtechniken oder Schattierungen angewendet werden.

WILLKOMMEN BEI DEN HOLZIES

Holzwerkstatt, ab 9 Jahre

Die Familie Holzie ist noch gar nicht da - sie wird im Kurs erst entstehen - egal ob Opa, Tante oder Hund und Katze. Alten Brettern und anderen Fundstücken wird Leben wird beim Sägen, Hämmern und Bohren Leben eingehaucht. Zum Schluss noch ein paar Pinselstriche … und fertig! Bitte Kleidung passend zum Werken und Bauen anziehen.

UNDER PRESSURE

Drucktechniken, ab 12 Jahre

Hier wird gedruckt: Mit Gelplatten, selbstgemachten Schablonen oder Alltagsgegenständen. Auf Pappe, Papier und Stoff. In bunt oder einfarbig, mit nur einer Technik oder allen zusammen. Hier können sich die Jugendlichen ausprobieren und ganz individuelle Drucke produzieren.

Die Teilnahme an der kreativen Ferienbetreuung von Montag bis Freitag, täglich von 10 bis 15 Uhr, kostet 100 bis 140 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt telefonisch, über die Veranstaltungswebseite oder per Mail.

Die gemeinsame Ausstellung für Freund:innen & Familie findet am Ende der Woche, am Freitag um 14 Uhr, in den Schulräumen statt.