In den Sommerferienwochen mit dem Kultur- und Bildungsverein Ostertor werden Kinder und Jugendliche in verschiedenen Kursen kreativ. Sie lernen unterschiedlichste Techniken für verschiedene Interessen und Altersgruppen kennen, sie können ihre Kreativität entfalten, entspannt mit Gleichaltrigen neue Talente oder Hobbys entdecken - und in der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen.

Im Graffitikurs mit Stefanie Beulshausen und Claudia Kunze im Schlachthof begegnen die Teilnehmenden ab 12 Jahren Ikon:innen und Influencer:innen und ihren Idealen. Was bedeutet es, ein Vorbild zu sein? Bin ich vielleicht selber eins? Sie setzen sich künstlerisch und kritisch mit dem Thema Ikonen auseinander. Die selbst entwickleten Motive werden mit Unterstützung von Künstler:innen an die Wand gemalt und gesprüht. Shine oder Schein?

Die Teilnahme an der kreativen Ferienbetreuung von Montag bis Freitag, täglich von 10 bis 15 Uhr, kostet 100 bis 140 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt telefonisch, über die Veranstaltungswebseite oder per Mail.

Die gemeinsame Ausstellung für Freund:innen & Familie findet am Ende der Woche, am Freitag um 14 Uhr, in den Schulräumen statt.