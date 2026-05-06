KUBO Sommer Kunstferien

Für zwei Wochen in den Sommerferien vom 6. bis 17.7. bietet der Kultur- und Bildungsverein Ostertor ihre Kunstferien für verschiedene Techniken, Interessen und Altersgruppen an. Was sie gemeinsam haben: Überall können Ferienkinder und Jugendliche ihre Kreativität entfalten, entspannt mit Gleichaltrigen neue Talente oder Hobbys entdecken.

Die Kunstferien finden von Montag bis Freitag, täglich von 10 bis 15 Uhr im Tor 40 am Güterbahnhof Bremen statt. Es wird gebeten einen Mittagssnack mitzubringen.

Dieses Programm steht zur Auswahl:

SOMMERFUNKEN

Malerei & Druck, ab 6 Jahre

In diesem Kurs fliegen Funken! Ausgestattet mit Pinsel, Farben, Rollen, Schwämmen und allerlei gefundenen Materialien, die sich zum Drucken eignen, experimentieren die Teilnehmer:innen gemeinsam mit verschiedenen künstlerischen Techniken. Es werden sommerliche Farben und funkelnde Muster entdeckt und die Telnehmer:innen von der ein oder anderen Farbexplosion überrascht.

MIT HÖHEN UND TIEFEN

Holzbildhauerei, ab 8 Jahre

Hier fliegen die Späne! Mit Klüpfel und Beitel wird durch Höhen und Tiefen geschnitzt und Schritt für Schritt entsteht ein Relief aus Lindenholz. Die Teilnehmer:innen lernen die Techniken der Holzbildhauerei und können sich eine Woche lang frei im Holz austoben. Ob Lieblingstier oder Fantasiemotiv - es kann gemacht werden, was gefällt. Am Ende kann das kleines Kunstwerk geschliffen, eingeölt oder angemalt werden.

VON PAPIER ZU FORM

Objekte aus Pappmaché, ab 7 Jahre

Gemeinsames Entdecken der Grundtechniken des Pappmachés. Ausgehend von einfachen Formen werden aus Papier, Kleister und mit etwas Fantasie kleine, einzigartige Lebewesen gestaltet.

VOM FLECK ZUR FASSADE

Urban Sketching, ab 10 Jahre

Taucht ein in die Welt des Urban Sketching! Mit Stift, Pinsel und Farben wird die Stadt erkundet und Gebäude, Plätze und Straßenszenen aufs Papier gebracht. Vom ersten Farbklecks bis zur detailreichen Fassade lernen die Teilnehmer:innen, wie man mit einfachen Mitteln lebendige Stadtskizzen erschafft. Vorkenntnisse sinbd nicht erforderlich – nur Lust am Zeichnen, Entdecken und Ausprobieren!

Die Teilnahme an der kreativen Ferienbetreuung kostet 110 bis 150 Euro nach Selbsteinschätzung. Die Anmeldung erfolgt über die Veranstaltungswebseite oder per Mail.

Die gemeinsame Ausstellung für Freund:innen & Familie findet am Ende der jeweiligen Woche, am Freitag um 14 Uhr statt.