KuBu Kinderkino zum Mitmachen

Heute kommt ein ganz besonderes Kurzfilmprogramm in den KIJUKO Club, das von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) zusammengestellt worden ist.

Fünf ausgezeichnete Kurzfilme mit Moderation laden Groß und Klein ab 4 Jahren zum gemeinsamen Lachen, Nachdenken und Staunen ein. Erlebt mit Bende Sira die Magie des Kinos und begebt euch in Virtuos Virtuell auf eine musikalische Reise mit einem abenteuerlustigen Tintenklecks. Ein friedlicher Tag erwartet euch mit einem kleinen Käfer in seinem Versteck, in Planet Willi lernt ihr die Welt eines besonderen kleinen Helden kennen und haltet euch fest, wenn das Mobile verrückt spielt.

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Heute mit KIJUKO-Club: Lernt Filmschaffende kennen, schaut hinter die Kulissen des Kinos oder werdet selbst kreativ. Auf euch warten Filmgespräche, Spiel- & Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film und alles im Preis des Kinotickets inbegriffen (bezahlbar auch mit der Bremer FreiKarte).