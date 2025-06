× Erweitern © Julia Erusova Die Kuh auf dem Eis

Die Kuh Mula ist irgendwie anders. Alle Kühe tragen schwarze Flecken auf weißem Fell, doch bei Mula ist es genau umgekehrt. Die Herde frisst genügsam saftiges Gras, doch Mula träumt von einer anderen Welt – sie will Eiskunstläuferin werden.„Das ist doch absurd! Kühe tanzen nicht auf dem Eis! Kühe müssen Milch geben!“ rufen alle um sie herum. Aber warum? Wer hat entschieden, was Kühe dürfen und was nicht?

Eintritt: Kinder bis 12 Jahre 5 Euro, Erwachsenen ab 15 Euro; Tickets können im Vorverkauf auf theaterbremen.de erworben werden.

Das Gesamtprogramm zur langen Nacht der Bühnen ab August auf nachtderbuehnen-bremen.de.