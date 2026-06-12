× Erweitern © Julia Erusova Die Kuh auf dem Eis

Das Theater 11 präsentiert sein Objekttheater für Publikum ab 3 Jahren. Die Kuh Mula ist irgendwie anders. Alle Kühe tragen schwarze Flecken auf weißem Fell, doch bei Mula ist es genau umgekehrt. Die Herde frisst genügsam saftiges Gras, doch Mula träumt von einer anderen Welt – sie will Eiskunstläuferin werden.

Das ist doch absurd! Kühe tanzen nicht auf dem Eis! Kühe müssen Milch geben!,

rufen alle um sie herum. Aber warum? Wer hat entschieden, was Kühe dürfen und was nicht?

Gespielt von Iaroslava Varennikova, Mykola Schuliar und Ilia Riabov.

Tickets kosten 12 Euro für Kinder, 15 Euro für Erwachsene.