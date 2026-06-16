Kult Katze

Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen

Während in der Kunsthalle der Dackel seine eigene Schau hat, widmet sich das Übersee-Museum dem noch beliebteren Haustier: Den geheimnisvollen, eleganten und widersprüchlichen Stubentigern.

Katzen gehören seit jeher zu den faszinierendsten Tieren der Menschheitsgeschichte. Vom Löwen und Tiger bis zur Hauskatze auf dem Sofa beleuchtet die Ausstellung auf 800 Quadratmetern durch die Jahrtausende hinweg die verschiedenen Rollen, welche Katzen in Religion, Mythos und Popkultur einnehmen. Es zeigt sich: Katzen sind kulturelle Ikonen und evolutionäre Meister – überraschend, vielschichtig und weitmehr als nur süß.

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