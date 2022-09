Kultur & Kulinarik

× Erweitern © Shantychor Mahndorf Kunst & Kulinarik

Wenn ganz Achim und umzu beim dreitägigen Erlebnisfestival in der Innenstadt feiert, gibt es auch für Familien mit Kindern viel zu erleben.

Vielfältige Kulinarik, aufregendes Ambiente und ein buntes Kulturprogramm erwartet die Achimer an vier Schauplätzen in der Innenstadt: Ein vielseitiges und musikalisches Showprogramm, aufwendige Dekorationen und kulinarische Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein. In der maritimen Ecke auf dem Bibliotheksplatz gibt es norddeutsche Köstlichkeiten, passende Musikacts und Strandkörbe für die letzten spätsommerlichen Sonnenstrahlen. Süd- und Mittelamerika machen suf dem Alten Markt Halt und entlang der Langenstraße werden die Besucher ans Mittelmeer entführt.

Auch die kleine Gäste, werden nicht zu kurz kommen, unter anderem wird im Innenhof hinter dem Dröönläänd Kindertheater gespielt. Zudem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag in der Achimer Innenstadt.

Die Öffnungszeiten sind Sa 18:00 – 23:00, So 11:00 – 19:00 und Mo 11:00 – 18:00 Uhr