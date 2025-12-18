Kultur on Tour
Theater am Goetheplatz Goetheplatz 1-3, 28203 Bremen
Das internationale Jugendtheaterfestival findet zum 12. Mal in Bremen statt und zeigt Stücke von Theatergruppen aus der ganzen Welt.
Die Stücke (eine Auswahl):
2. Februar, 20 Uhr, ab 13 Jahre: The Ironhoof vom Theater Estradi, Finnisch/Englisch
4. Februar, 11:30 Uhr, ab 12 Jahre: The 2 penny life von Victory of Art, Rumänisch mit englischen Untertiteln
4. Februar, 20 Uhr, ab 14 Jahre: The Man from Podolsk, The Bavarian Academy of Arts, Deutsch
Der Eintritt kostet 7 Euro.