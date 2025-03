Kulturmobil am Wassergarten

Auch in diesem Jahr steuert das Mobil verschiedene Orte in Woltmershausen an. Mit im Gepäck hat es zwei Künstler:innen und ein spannenden Angebot für Kinder und Jugendliche. Diesmal erkunden die Kids gemeinsam den Stadtteil: Wen oder was finden wir hier? Welche Geschichten hat unsere Umgebung zu erzählen? Und was würden wir gern verändern? Wir schauen ganz genau hin, sammeln Fundstücke, machen Fotos und Zeichnungen. Mit Farben, Ton, Pappe, Moosgummi und vielen anderen Materialien entstehen kleine Kunstwerke, die eigenen Stadtteilgeschichten erzählen.

Das Angebot ist kostenfrei.