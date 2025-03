Kulturschwärmer: Dabei sein ist alles!?

× Erweitern © Marianne Menke Ost-West-Side-Story "Ost-West-Side Story" des LK Darstellendes Spiel, die im März 2024 zur Aufführung kam

Schüler:innen des 6. Jahrgangs der Oberschule am Leibnizplatz präsentieren zusammen mit Schauspieler:innen der Bremer Shakespeare Company und weiteren Künstler:innen ihr Bühnenstück.

Wir sind Weltmeister! Wir haben gewonnen! Wir waren Papst!

Dazugehören wollen entspricht dem Bedürfnis, eine Bindung, eine Sicherheit zu erfahren und ist ein Grundbedürfnis vieler Menschen. In einer Gruppe verschwimmt das Individuum in der Masse – durch gemeinsame Rituale, Haltungen oder etwaige Gemeinsamkeiten in Familie, Verein oder Freundesgruppen fühlen sich Menschen sicher und bilden ihre soziale Identität innerhalb der Gruppierung. Unter den Kindern und Jugendlichen besteht das Bedürfnis, einer Gruppe zuzugehören, vielleicht mehr, als bei Erwachsenen.

Welche Gruppen sind für sie wichtig? Welche Gründe, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, werden ausgewählt? Wie viel Aufwand wird betrieben, um sich irgendwo zugehörig zu fühlen? Wer darf dazugehören und wer nicht? Und was wird eigentlich aus dem Individuum in einer Gruppe?

In Hinblick auf eine immer diverser werdende Gesellschaft hinterfragt die Produktion Gruppierungen, um Ausgrenzung zu verhindern. Wie können unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Zusammenschlüssen Erfüllung finden, ohne dass die Bedürfnisse anderer Menschen abgewertet werden?

Eintritt frei.