Kulturspielplatz

Der Name des Ortes klingt nach Fantasie und fühlt sich auch so an: Irgendwo zwischen Stadt und Feldern findet auf der offenen Wiese in Flughafennähe der Familientag statt.

Der improvisierte Freiraum ist eines der spannendsten selbstorganisierten Kulturprojekte der Stadt. Dahinter steckt der Verein Kulturbeutel, ein Kollektiv aus Kulturschaffenden, das hier seit einigen Jahren einen temporären Open-Air-Kulturort betreibt – mit Bühnen, viel Platz und bewusst niedrigschwelligem Zugang.

Von Frühjahr bis Herbst entsteht auf der Fläche ein Programm aus Konzerten, Theater, Workshops und Familientagen, alles organisiert von einem Netzwerk aus Ehrenamtlichen und Kreativen. Der Anspruch ist klar: Kultur soll nicht elitär oder exklusiv sein, sondern für alle zugänglich – unabhängig von Geld, Herkunft oder Vorwissen.

Am Familientag mischen sich Musik von Kinners Kinners und Theater von Schnurzepiepe mit Mitmachaktionen wie Stopptanz, Basteltisch, Kinderschminken und Quiz. Gedacht als offener Parcours, in dem Kinder zwischen Zuschauen und Selbermachen wechseln.

Der Eintritt ist frei, Kuchen gibt's auch – und vor allem die Gelegenheit, einen Ort zu erleben, der sich jedes Jahr neu entwickelt.