© DreamWorks Animation Kung Fu Panda 4

Kaboom! Po, der wohl ungewöhnlichste Drachenkrieger, ist wieder da! Seit Jahren beschützt er die Bewohner:innen im Tal des Friedens und kostet seinen Ruhm der vergangenen Heldentaten in vollen Zügen aus – auch kulinarisch gesehen! Doch seine Zeit als Kämpfer soll enden, denn Kung Fu Meister Shifu bietet dem Panda ein wichtiges Amt an: Po soll die weise Schildkröte Oogway als spiritueller Führer im Tal ablösen. Doch was weiß ein Panda mit ausgezeichnetem Appetit schon über Spiritualität? Statt sich den neuen Aufgaben zu stellen, stürzt sich Po erst einmal in das vielleicht größte Abenteuer bisher. Eine neue Superschurkin ist nämlich auf den Plan getreten!

USA/CHN 2024, Regie: Mike Mitchell, Stephanie Stine, Animation, 94 Min., FSK: 6, empf. ab 10 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

Hier lest ihr den Kinderzeit-Filmtipp.