Kunst auf der Straße

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Spielhaus Wilder Westen Stuhmer Str. 2, 28237 Bremen

Das Mobile Atelier fährt in den Sommerferien an fünf Nachmittagen verschiedene Standorte in Gröpelingen und der Überseestadt an und ist ein fester Bestandteil des nachbarschaftlichen Lebens in den Quartieren.

Wenn das Mobile Atelier kommt, wird die Straße zum Arbeitsplatz für kleine und große Künstler:innen ab 6 Jahren. Ob Bilder an Staffeleien, ganze Landschaften aus Ton oder Skulpturen aus Holz entstehen - draußen kann man mit den unterschiedlichen Materialien am besten experimentieren. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung wird nicht benötigt. 

Info

Spielhaus Wilder Westen Stuhmer Str. 2, 28237 Bremen
Kostenfrei, Kreatives, Sommerferien
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