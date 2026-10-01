Expand © Renate Begander Kunst auf kurzen Beinen

In Anlehnung an die aktuelle Sonderausstellung in der Kunsthalle widmen sich in der Innenstadt 40 Bremer Kunstschaffende dem Thema Dackel.

Kurze Beine, langer Rücken und jede Menge Charakter: Die beteiligten Künstler:innen nähern sich dem Thema auf ganz unterschiedliche Weise. Neben professionell arbeitenden Kunstschaffenden sind auch kunstbegeisterte Laien und ambitionierte Kreative vertreten. So entsteht eine abwechslungsreiche Ausstellung mit unterschiedlichen Stilen, Perspektiven und Herangehensweisen. Viele der ausgestellten Werke können direkt vor Ort erworben und nach Ende der Ausstellung abgeholt werden. Wie bei den bisherigen Ausstellungen der CityGalerie sind auch diesmal die Künstler:innen während der Ausstellung vor Ort . Eine tolle Möglichkeit mit den Kunstschaffenden zu ihren Werken persönlich ins Gespräch zu kommen und etwas über die Entstehung zu erfahren.

Öffnungszeiten vom 23.10. bis 19.12.: mittwochs bis samstags von 12 –18 Uhr, Eintritt frei.