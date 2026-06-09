Kunst auf Papier. Entdecke die Künstler:in in dir!

× Erweitern © Karen Blindow Kunsthalle Bremen

Manche sind heute weltberühmt, andere blieben lange Zeit unbeachtet – obwohl sie großartige Kunstwerke geschaffen haben. Eine Woche lang nimmt Kunstvermittlerin Bärbel Schönbohm Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche mit in eine Ausstellung voller faszinierender Werke von Künstlerinnen aus Bremen und der Region.

Beim gemeinsamen Betrachten von feinen Bleistiftzeichnungen, zarten Aquarellen und kräftigen Kohleskizzen geht es auch um die Geschichten dahinter. Die Teilnehmenden erfahren spielerisch, wie diese Frauen früher gearbeitet haben – und warum der Weg in die Kunstwelt für sie oft voller Hindernisse war.

Inspiriert von den Originalen wird anschließend im Atelier experimentiert. Ob zart oder wild, farbig oder schwarz-weiß, detailgetreu gezeichnet oder völlig frei erfunden: Mit Kohle, Buntstiften, Wasserfarben und Kreiden entstehen eigene, ganz individuelle Kunstwerke auf Papier.

Ob präzise Skizze oder farbenfrohe Collage – im Fokus stehen das Ausprobieren verschiedener Techniken und die Freude daran, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.

Dienstag, 28. Juli bis Freitag, 31. Juli, jeweils 10 bis 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 80 Euro nach Online-Anmeldung.