Kunst entdecken und erkennen

Zusammen mit dem Gästeführer Karl-Heinz Martinß gehen Kinder ab 5 Jahre durch die Räume, in denen Franz Radziwill den Großteil seines Werkes schuf. Die verschiedenen Stilrichtungen und Maltechniken werden altersgemäß erklärt. Die Kinder sollen die Geschichten in den Bildern entdecken, die der Maler erzählt. Die Teilnahme an der Führung ist für alle Kinder kostenlos, es ist keine vorherige Anmeldung nötig.