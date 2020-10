Kunst, Filmproduktion und Influence

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren setzen sich künstlerisch mittels eines Trickfilms, einer Performance oder einer Installation mit dem Thema Kinderrechte auseinander. In möglichst vielen Bremer Stadtteilen soll ein Platz der Kinderrechte entstehen und die erarbeiteten Kunstwerke werden in Form eines Wegweisers zum nächsten Platz zu sehen sein. Ein dort platzierter QR-Code führt dann zur Webseite "platz-der-kinderrechte-bremen.de" auf der alle im Kunstprojekt entstandenen Ergebnisse zu finden sind. Zusätzlich wird neben dem Wegweiser ein Baum gepflanzt.

Das Projekt ist eine Kooperation von KUBO und dem Kinderschutzbund und findet am 31.10., 1.11., 7.11., 8.11., 21.11., 22.11., 28.11. und am 29.11. statt. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung per E-Mail oder online.