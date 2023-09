× Erweitern © Frank Scheffka Kunst. Für den Fototermin ging es hoch hinauf: Alle zwei Jahre öffnen Künstler:innen ihre Ateliers für das Publikum.

Mit einem Mix aus regionaler und internationaler Kunst von über 100 Künstler:innen an mehr als 30 Orten startet das Wochenende im Zeichen der Kunst durch: Zwei Tage lang öffnen sich sonst verschlossene Türen in Walle mit der Überseestadt. In Ateliers, in einer ehemaligen Eisfabrik, auf dem alten Kellogg's-Gelände, im Kaba-Keller und anderswo sind Malerei, Druckgrafik und Fotografie, Designprodukte, Objekte und Skulpturen bis hin zu Musik- und Theateraufführungen zu entdecken.

Um bei so viel Kunst nicht den Überblick zu verlieren, gibt es im zentralen Info-Point in der Berufsschule eine Übersichtsausstellung und Infos zu den Orten, Adressen und Teilnehmer:innen.

Gemeinschaftsausstellungen sind unter anderem im HAG-Quartier, in der Hochschule für Künste, den Werkstatträumen der Gruppe für Gestaltung (GfG) in der ehemaligen Hafenfeuerwache, am Walfischhof, im Blaumeier Atelier sowie in der Upcycling Galerie Wallerie zu sehen.

Zeichnungen und Texte des verstorbenen Waller Künstlers Dieter Rogge in der Waller Kirche, plattdeutscher Rock mit „Knipp Gumbo“ in der Gaststätte helga oder die „Klangstraße“ der Musikschule in den Räumen der Blauen Karawane sind nur einige der Highlights. Familien sollten unbedingt auch die Kinder-Mitmach-Ausstellung Gestatten, ich bin dein Schatten im Hafenmuseum ansteuern. Die Galerie in der Straßenbahn vor dem Westend sowie das „Hart Backbord“ mit Karikaturen von Bettina Bexte und Til Mette sowie Zeichnungen der ehemaligen Bremer Sozialsenatorin Anja Stahmann sind ebenso sehenswert für Eltern und Kinder, wie das internationale Erzählfestival Feuerspuren, das ebenfalls am 4. und 5. November im benachbarten Gröpelingen zu erleben ist.

Das detaillierte Programm ist auf der Veranstaltungsseite vom Kunst.Hafen.Walle zu finden.

Bildunterschriften:Foto 1 und 2: Für den Fototermin ging es hoch hinauf: Alle zwei Jahre öffnen rund 100 Künstler:innen beim „Kunst.Hafen.Walle“ ihre Ateliers. Foto: Frank Scheffka

Foto 3: Sie bereichern den „Kunst.Hafen.Walle“ in mehrfacher Hinsicht: die Künstler:innen der Kollegg's Ateliers und Werkstätten. Foto: Joachim Pohlenk