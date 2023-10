© Colette Boberz Blaumeier Abschied von Steven

Mit einem Mix aus regionaler und internationaler Kunst von über 100 Künstler:innen an mehr als 30 Orten startet das Wochenende im Zeichen der Kunst durch: Zwei Tage lang öffnen sich sonst verschlossene Türen in Walle mit der Überseestadt. In Ateliers, in einer ehemaligen Eisfabrik, auf dem alten Kellogg's-Gelände, im Kaba-Keller und anderswo sind Malerei, Druckgrafik und Fotografie, Designprodukte, Objekte und Skulpturen bis hin zu Musik- und Theateraufführungen zu entdecken.

Auch das Blaumeier-Atelier öffnet die Türen seines Mal-Ateliers und lädt zur Kunstbetrachtung und zum Gespräch mit anwesenden Künstler:innen ein.

Das detaillierte Programm ist auf der Veranstaltungsseite vom Kunst.Hafen.Walle zu finden.