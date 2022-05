× Erweitern © Tourismus Bruchhausen-Vilsen Kunst im Park

An Pfingsten wird der Kurpark von Bruchhausen-Vilsen zu einer großen Freilichtgalerie, bei der es viel zu schauen, einiges zu staunen und für Kinder viel zum mitmachen gibt.

An beiden Tagen zeigen 15 Künstler:innen aus ganz Deutschland Bilder, Fotografien und Skulpturen zum Thema Licht und Schatten. Für Kinder wird es am Sonntag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ein Kreativangebot geben, am Montag können sie sich in der Zeit von 12 bis 16 Uhr vom Atelier Boujnah fantasievoll schminken lassen.

Handgemachte Musik mit Gitarren und Stimme, die Deubelsküche aus Asendorf und die Prämierung der drei besten Ausstellungsbeiträge bilden das stimmungsvolle Unterhaltungsprogramm.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.